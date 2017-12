Marcel Hirscher schied im RTL seit 2011 nicht aus

"Freude ist angebracht, aber der Fokus bleibt bestehen. So früh nach der Materialumstellung bleibt es spannend, was in Sachen Materialanpassung, Set-up und Linienwahl noch möglich ist", meinte Hirscher. Wobei ihm Val d’Isère, skifahrerisch quasi seine erste große Liebe, dabei besonders entgegenkommen sollte. Dort feierte er 2009 den ersten Weltcup-Triumph seiner Karriere und gewann weitere viermal!

Herbert Struber/Val d'Isere, Kronen Zeitung