Nach EL-Aufstieg warten diese Kaliber auf Salzburg

Salzburg zog als Gruppe-I-Sieger zum bereits fünften Mal in die K.-o.-Runde der Europa League ein. Waren die Gegner bisher mit Standard Lüttich (2010), Metalist Charkiw (2012), Ajax (2014) und der Ausnahme Villarreal (2015) überschaubare Lose, so könnte der Meister 2018 (Spieltermine: 15. bzw. 22. Februar, Auslosung am 11. Dezember) diesmal gleich zu Beginn auf echte Kaliber prallen. (Oben im Video sehen Sie die Highlights vom Remis der Salzburger gegen die Austria am vergangenen Wochenende!)