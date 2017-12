Sturms Vogel: "Unglaublich gute Ausgangssituation"

Heiko Vogel ist am Donnerstag mit einer großen Portion Optimismus als neuer Cheftrainer von Bundesligist Sturm Graz präsentiert worden. Der Deutsche startet mit seiner Mannschaft am 4. Jänner in die Winter-Vorbereitung. Bis dahin will sich der 42-Jährige - auch aus Respekt vor seinem noch im Amt befindlichen Landsmann Franco Foda - mit öffentlichen Aussagen und Auftritten zurückhalten. (Oben im Video sehen Sie die Highlights von Sturms jüngster Partie gegen Altach!)