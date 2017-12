Kalender bestätigt: Österreich-GP am 1. Juli 2018

Der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobilverbandes (FIA) hat am Mittwoch den Kalender der Formel-1-WM 2018 abgesegnet. Darin gab es nur eine Änderung: Der Grand Prix von Bahrain (nun 8. April) und jener von China (15. April) tauschen die Termine. Bahrain ist nun das zweite Saisonrennen nach dem Auftakt am 25. März in Australien. Der Österreich-GP in Spielberg blieb am 1. Juli angesetzt.

Kleine Regeländerungen

Dazu wurden einige kleinere Regeländerungen beschlossen - unter anderem bei der zuletzt sehr unübersichtlichen Erstellung der Startaufstellung. Fahrer, die wegen des Tausches von Motorenteilen mit einer Rückversetzung von mehr als 15 Plätzen bestraft werden, müssen künftig vom Ende des Feldes starten. Sollte das auf mehrere Piloten zutreffen, erfolgt die Reihung nach dem Zeitpunkt, an dem die Strafe ausgesprochen worden ist.

25. März Australien Melbourne

8. April Bahrain Sakhir

15. April China Shanghai

29. April Aserbaidschan Baku

13. Mai Spanien Barcelona

27. Mai Monaco Monte Carlo

10. Juni Kanada Montreal

24. Juni Frankreich Le Castellet

1. Juli Österreich Spielberg

8. Juli Großbritannien Silverstone

22. Juli Deutschland Hockenheim

29. Juli Ungarn Budapest

26. August Belgien Spa-Francorchamps

2. September Italien Monza

16. September Singapur Singapur

30. September Russland Sotschi

7. Oktober Japan Suzuka

21. Oktober USA Austin*

28. Oktober Mexiko Mexiko-Stadt

11. November Brasilien Sao Paulo

25. November VAE Abu Dhabi

Am 1. Juli findet auch das Fußball-WM-Achtelfinale in Russland statt.