Lauda verbot RTL-Reporter im Flugzeug zu pinkeln!

Auf die Frage wie viel es ihm bedeutete, 21 Jahre mit der Wiener Legende zusammen moderiert zu haben, antwortete der deutsche Starmoderator: "Sehr viel. Es war eine tolle Zeit. Ich hab es als Privileg empfunden, mit so einer Ausnahmepersönlichkeit zusammenarbeiten zu dürfen. Mich haben auch manche Dinge überrascht. Wie klar und teilweise emotionslos er Entscheidungen trifft, wie strukturiert er denkt. Obwohl er ja überhaupt kein emotionsloser Mensch ist."

Die Anfänge mit RTL

Florian König erinnert sich im Interview an den Anfängen mit Lauda, an Australien 1996: "Ich hatte unheimliche Ehrfurcht vor ihm. Da war der Unfall am Nürburgring, der Absturz mit vielen Toten bei seiner Airline und so weiter. Den hat er mir aber schnell genommen, weil er ja doch ein umgänglicher Typ ist. Keiner, der Superstar-Allüren hat."

Gefragt nach seiner schönsten Lauda-Anekdote erzählt der RTL-Mann interessanterweise keine Geschichte aus der Formel 1, sondern ein Flugzeug-Abenteuer: "Ich bin mal mit ihm zurückgeflogen aus der Türkei nach Wien. Ich musste dringend und fragte: "Hast du eine Toilette im Flugzeug?", und er meinte: "Ja, aber die ist nicht zum Benutzen." Wieso? "Das nervt immer so, die zu reinigen." Und dann hat er mich verdonnert, am Rasen neben der Landebahn mein Geschäft zu erledigen."

Ob und wo Niki Lauda nach seinem RTL-Abschied (unten im Video) seine TV-Karriere fortsetzt, ist ungewiss.