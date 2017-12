Schneechaos in den Alpen als "Hilfe" für Hirscher

Für Marcel Hirscher und sein Betreuerteam war es ärgerlich, dass der geplante Heimflug aus Colorado am Sonntag ohne Angabe von Gründen gestrichen worden war. Der Ski-Held war nach seinem 46. Weltcupsieg in Beaver Creek erst Dienstagnachmittag wieder daheim in Annaberg, verlor einen Trainings-Tag. Aber just ein angesagtes Schneechaos in Val d'Isere kommt dem 28-Jährigen nun zu "Hilfe".

Da allein für Freitag in den französischen Alpen ein halber Meter Neuschnee angesagt ist, wurde die übliche Hangbefahrung am Tag vorm Rennen gestrichen. Wodurch Hirscher statt am Donnerstag erst Freitagnachmittag per Privatjet von Salzburg nach Frankreich anreist, am Vormittag so noch in der Heimat trainieren kann. Donnerstag und Freitag sind jeweils eine RTL- oder eine Slalom-Einheit geplant. Den einzigen Erholungstag gönnte sich Hirscher am Mittwoch.