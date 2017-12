Michael Hayböck lässt Weltcup in Titisee aus

Skispringer Michael Hayböck wird am Wochenende doch nicht am Weltcup in Titisee-Neustadt teilnehmen. Hayböck werde stattdessen nach einer kurzen Pause bei einem Kurztrainingslager in Lillehammer an der noch fehlenden Konstanz als Folge seiner Sprunggelenksverletzung arbeiten, gab der Österreichische Ski-Verband am Mittwoch bekannt.