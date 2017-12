Massenschlägerei vor CL-Hit Bayern gegen Paris

Anschließend konnte die Polizei auch drei vermummte Bayern-Fans, die bei der Massenschlägerei beteiligt waren, schnappen. Sie wurden festgenommen, ihnen drohen saftige Strafen.

Bayern peilen Revanche an

David Alaba und Co. lechzen am Dienstagabend in der Champions League gegen Paris nach Revanche für die 0:3-Pleite im ersten Spiel. Mit 24 erzielten Toren hat das Star-Ensemble aus Paris noch vor dem letzten Spieltag einen Rekord in der Gruppenphase aufgestellt - 15 davon gehen auf das Konto des Star-Trios Neymar, Cavani (je sechs Treffer) und Mbappe (drei).