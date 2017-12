„Wunderkind“ Shiffrin düpiert die Speed-Elite

Am Freitag hatte sie ihr Ausnahmetalent schon mit Platz drei unter Beweis gestellt, am Samstag dann der ganz große Coup: Mikeala Shiffrin, in Technik-Bewerben seit Jahren unantastbares "Wunderkind", gewann tatsächlich ihr erstes Speed-Rennen. In der zweiten Abfahrt des Wochenendes markierte sie in 1:27, 55 Minuten Bestzeit vor Viktoria Rebensburg und Michelle Gisin.