ManUnited nach 3:1-Sieg fünf Punkte hinter City

Matchwinner für ManUnited war Jesse Lingard mit einem Doppelpack (11., 63.). Dazu bestrafte auch Kapitän Antonio Valencia die schwache Arsenal-Abwehr (4.). Die Londoner kassierten ihre erste Liganiederlage nach davor zwölf Heimsiegen in Serie. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Alexandre Lacazette (49.) verhinderte United-Keeper David de Gea mit mehreren Paraden den Ausgleich.

Rot für Pogba

Im Finish sah United-Star Paul Pogba für ein grobes Foul die Rote Karte (74.). Arsenal vermochte aber auch die numerische Überlegenheit nicht mehr zu nutzen. Nach zuletzt drei Siegen in Folge rutschten die "Gunners" in der Tabelle hinter Liverpool auf Rang fünf ab. Liverpool setzte sich auswärts gegen Brighton mit 5:1 durch. ÖFB-Legionär Markus Suttner stand bei der Heimmannschaft nicht im Kader.

Auch Meister Chelsea erfüllte seine Hausaufgabe. Der Ligadritte feierte einen 3:1-Arbeitssieg gegen Newcastle United. Für Tottenham dagegen setzte es mit einem 1:1 bei Watford den nächsten Rückschlag. Tottenhams Davinson Sanchez sah in der 52. Minute die Rote Karte, Sebastian Prödl spielte bei den Gastgebern im Abwehrzentrum durch.

Prödl schaffte es am Samstag als einziger Österreicher bei seinem Team in der Startelf. Kevin Wimmer wurde beim 2:1-Sieg von Stoke City über Swansea in der 53. Minute eingewechselt, Christian Fuchs und Aleksandar Dragovic kamen beim 1:0 von Leicester gegen Burnley nicht zum Einsatz. Fuchs hatte am Dienstag den 2:1-Sieg gegen Tottenham verpasst, weil er der Geburt seiner Tochter beiwohnte.