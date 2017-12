Genialer Svindal zieht mit Hermann Maier gleich

Norwegens Superstar hat wieder zugeschalgen. Aksel Lund Svindal triumphierte am Samstagabend in der Herren-Abfahrt. Es war sein erster Sieg seit 22 Monaten, der insgesamt sechste in Beaver Creek. Damit zog er mit dem großen Hermann Maier gleich, der in Beaver Creek ebenfalls sechmals gewinnen konnte. Svindal verwies den Schweizer Beat Feuz (+0,15) und den Deutschen Andreas Dressen (+0,49) auf die Plätze zwei und drei.