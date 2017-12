Steirer (66) nach Autounfall in Wald erfroren

Ein schreckliches Drama hat sich in der Nacht auf Samstag in Kainach bei Voitsberg in der Steiermark abgespielt. Ein 66 Jahre alter Pkw-Lenker war mit dem Wagen von der Straße abgekommen und einen Hang hinuntergestürzt. Der Mann konnte sich noch aus dem Wrack befreien, stürzte danach jedoch einen weiteren Hang hinab und blieb liegen. Angehörige fanden am Samstagvormittag seine Leiche - der 66-Jährige war erfroren.