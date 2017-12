Sky dreht Krimiserie mit Nicholas Ofczarek

Sky ist auf den Geschmack gekommen: Nach "Babylon Berlin", "Das Boot", "Acht Tage" und "Der Grenzgänger" hat der Abo-Anbieter aus München mit den Dreharbeiten zu einer neuen Serie begonnen. Seit 23. November wird in Österreich die auf acht Teile angelegte Produktion "Der Pass" gedreht, wie Sky am Freitag mitteilte. In einer der Hauptrollen: der österreichische Burgschauspieler Nicholas Ofczarek.