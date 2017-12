„Es gibt keinen Automatismus für große Koalition“

Der SPD-Vorstand werde am Montag eine Empfehlung für den Parteitag Ende nächster Woche formulieren. "Es gibt keinen Automatismus für eine große Koalition", betonte Schulz, der seinen Ärger über eine mögliche Indiskretion aus den Reihen seiner möglichen Gesprächspartner ebenfalls zum Ausdruck brachte. Wer solche Falschmeldungen in Umlauf setze, "zerstört Vertrauen".

Widerstand in der SPD gegen große Koalition

Der Widerstand gegen eine große Koalition ist in weiten Teilen der SPD groß. So sagte SPD-Parteivize Manuela Schwesig am Freitag, sie sei weiterhin skeptisch, "dass man einfach ein 'Weiter so' in einer großen Koalition machen kann". Die Stimmung in der Partei reiche von einer massiven Ablehnung einer neuen großen Koalition bis hin zur Forderung, neben Neuwahlen über eine dritte Möglichkeit zu diskutieren. Immer wieder war in den vergangenen Wochen auch eine Minderheitsregierung der Union im Gespräch.