So geht es Thomas Diethart nach dem Horror-Sturz!

Der gesundheitliche Zustand von Skispringer Thomas Diethart hat sich einen Tag nach dessen Horror-Sturz am Donnerstag ein wenig gebessert! Der Niederösterreicher bleibt aber vorläufig in stationärer Behandlung des Schladminger Diakonissenkrankenhauses. Der Sieger der Vierschanzen-Tournee 2013/14 hatte am Mittwoch beim Training in Ramsau die Kontrolle verloren und war auf den Schanzenvorbau geknallt.