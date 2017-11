Klage gegen Ex-Manager! Becker zieht vor Gericht

Beckers Anwalt bestätigte den grundsätzlichen Sachverhalt auf Anfrage. Es gehe zunächst jedoch nur um eine "umfassende Auskunft zu den vermittelten Verträgen", teilte er am Dienstag mit. Becker werde den Termin nicht persönlich wahrnehmen können, weil er an dem Tag der mündlichen Verhandlung unter anderem wegen der Australian Open in Melbourne sein werde.