Libratone Q-Adapt: Geräuschunterdrücker mit Vogerl

Ausgewogener Klang mit hinreichend Bass

Das Wichtigste zuerst: Klanglich weiß der kleine Däne durchaus zu überzeugen. Das Klangbild ist recht ausgewogen, erfreut mit klar wahrnehmbaren Höhen, voluminösen Mitten, sauber ausdifferenzierten und gut wahrnehmbaren, dabei aber nicht überrepräsentierten Bässen. Damit ist der Q-Adapt für viele Musikrichtungen geeignet, klingt standardmäßig deutlich neutraler als manch buntes Bassmonster am Markt. Und wer tatsächlich mehr Bass will, als standardmäßig geboten wird, kann per Equalizer am Smartphone nachhelfen - entweder im jeweiligen Player oder der Libratone-App. Den Klangtest besteht er also, der Geräuschunterdrücker mit dem Vogerl.