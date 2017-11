Hamburg: Riesiges Beton-Hakenkreuz ausgegraben

Zu schwer: Hakenkreuz soll per Presslufthammer zerstört werden

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden war das Hakenkreuz aus der NS-Zeit bei den Arbeiten in etwa 40 Zentimetern Tiefe zum Vorschein gekommen. Der Fund sei so groß und schwer, dass der Bagger ihn nicht wegbewegen konnte. Das Hakenkreuz müsse wohl mit einem Presslufthammer zerstört werden.

Politik: "Hakenkreuz muss weg, je schneller desto besser"

Wann genau das geschehen soll, war am Dienstag noch offen. Erst wollte das Denkmalschutzamt den Fund begutachten, sagte der Vereinsvorsitzende Schirmer. Die Sprecherin des Bezirksamts sagte, das Hakenkreuz solle so schnell wie möglich zerstört werden. Das ist auch die Meinung der CDU-Bürgerschaftsfraktion. "Das Hakenkreuz muss weg, je schneller desto besser", sagte der Pressesprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Stefan Weidelich.