Salzburg vor fünftem Einzug in die K.-o.-Phase

Für Serienmeister Red Bull Salzburg ist der Einzug ins Sechzehntelfinale der Europa League zum Greifen nah. Schon ein Remis im Heimspiel gegen Vitoria Guimaraes könnte den "Bullen" am Donnerstag (19 Uhr) reichen, um vorzeitig und zum fünften Mal die K.-o.-Phase zu erreichen. Eine Leistung, die in Österreich außer Salzburg bisher nur Rapid in der Saison 2015/16 gelungen ist.