Bub (5) unter Güterzug: Hintermänner gefasst

Der Bub sei wohlauf, hieß es am Mittwoch seitens der Ermittler, die Suche nach den Eltern laufe weiter. Das Kind habe eine rot-blaue Tasche mit Frauenkleidern bei sich gehabt. Die Drahtzieher der lebensgefährlichen Zugreise, zwei Männer aus Ägypten bzw. dem Irak, konnten im Zuge einer Kooperation von italienischen und österreichischen Polizeikräften im Südtiroler Bozen gefasst werden, sie befinden sich in Haft.

Auch hochschwangere Frau musste aufspringen

Die Männer hätten insgesamt 50 Flüchtlinge via Brenner nach Norden geschleppt - um jeweils 150 Euro. Ausgangspunkt war jeweils Norditalien. Von "einer Hütte nahe dem Bahnhof" ging es dann via Lkw-Güterzug - Schlepper erhoffen sich hier weniger Kontrollen als in Personenzügen - weiter, so die Polizei. Die Flüchtlinge mussten während der Fahrt "aufspringen" und sich in weiterer Folge im Unterboden eines Waggons zusammenkauern - auch eine hochschwangere Frau.