Ski-Welt trauert: „Davids Tod ist ein Desaster“

Der alpine Ski-Weltcup steht unter Schock! Der französische Speed-Spezialist David Poisson ist in Kanada bei einem Trainingssturz ums Leben gekommen. "Wir sind am Boden zerstört", erklärt Michel Vion, Präsident des französischen Ski-Verbands. Vion erklärte zudem: "Die Abfahrt ist gefährlich und riskant, aber in den letzten Jahren haben wir realisiert, dass sie gefährlicher ist als die Formel 1. Wir zahlen einen hohen Preis. Davids Tod ist ein Desaster." Auch die Athleten trauern um den Weltcup-Kollegen. (Im Video oben sehen Sie, wie Michaela Dorfmeister über den Tod von David Poisson denkt.)