Rangers feiern mit Grabner fünften Sieg in Folge

Die New York Rangers haben mit dem Villacher Stürmer Michael Grabner ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL prolongiert. Die Rangers feierten am Mittwoch im Madison Square Garden einen 4:2-Erfolg über die Boston Bruins und damit den fünften Sieg in Folge. Sie haben sich damit auf einen Play-off-Platz vorgearbeitet.