Ex-Bregenz-Kicker beim Surfen von Blitz getötet

Denis André Dasoul war ein Riesentalent, mit 17 war er schon Kapitän der U-18-Mannschaft Belgiens und Profi bei seinem Stammverein Standard Liege. Doch das war ihm nicht genug. Aus Italien kam ein Angebot für den 17-jährigen Mittelfeldspieler, Serie A-Klub AC Perugia suchte an, bot einen Fünfjahresvertrag, und der junge Dasoul wählte, wie fast immer in seinem Leben, nicht das Sichere, sondern die Herausforderung.

Ein Jahr war er in Italien bei Perugia, er spielte aber nicht in der Kampfmannschaft, wie er später selbst zugab, war er oft zu ungeduldig, was ihm nicht gerade bei der Karriere half. Eine Saison später war er schon wieder in Belgien, beim KRC Genk. Dann kam er nach Österreich, zu Schwarz Weiß Bregenz. In Vorarlberg verbrachte er mehr Zeit als bei seinen vorigen und späteren Vereinen. Drei Jahre wurden es, von 2002 bis 2004.

Karriereende mit 27

Mit 27 beendete er seine Fußballkarriere. Es zog ihn nach in den Surfparadies Australien. Wie er in der belgischen Fußballsendung "Trajectoire" vor zwei Jahren sagte, wollte er in Australien ein anderes Leben ausprobieren, er wollte arbeiten und Englisch lernen. Und Surfen.

Seine Freundin Allison und seine Familie werden ihn schwer vermissen. Und mit ihnen die ganze Fußballwelt.