Tiroler (47) beinahe mit Plastiksack erstickt

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/75 33 33.

Todesangst um Bruder

Als ihn sein Bruder nicht auf dem Handy erreichte, suchte dieser nach ihm und fand ihn im Verbau. "Das Opfer hatte den Plastiksack noch über dem Kopf, zudem bewegte es sich nicht und war auch nicht ansprechbar. Der Bruder schüttelte den Mann und schrie ihn an - doch vergebens. Er dachte, sein Bruder wäre tot", schildert der Chefermittler.

Der Mann alarmierte die Einsatzkräfte, der 47-Jährige kam erheblich verletzt in die Klinik. "Erst dort konnte er zum ersten Mal sprechen", gibt Kranebitter preis und ergänzt: "Er gab an, dass mindestens zwei Täter beteiligt waren und dass sie sich in einer ausländischen Sprache austauschten." Das Opfer konnte die Klinik bereits verlassen, von den Tätern fehlt jede Spur.

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung