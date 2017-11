Herzog an ÖFB: „Verarschen kann ich mich selber!“

Eine Stunde Präsentation

Über eine Stunde hätte er dem ÖFB-Präsidenten Leo Windtner eine Präsentation gezeigt: "Danach dachte ich mir, dass er mich nehmen muss. Weil ich habe mir wirklich extrem viele Gedanken gemacht und meine Ideen und Visionen alle hineingebracht. Aber das war nur vor einem von 13 Präsidiumsmitgliedern. Ich weiß nicht, ob alles so weitergegeben wurde."

Windtner & Rinner nun tabu

Herzog: "Ich denke, der Herr Windtner oder der Rinner brauchen sich bei mir nicht mehr melden, wegen irgendetwas. Verarschen kann ich mich selber auch. Unter den Leuten ist das Thema ÖFB für mich sicher keines mehr."

Katastrophaler ÖFB

Der ÖFB agiert in letzter Zeit fast schon katastrophal. Es geht nicht um die Ernennung von Franco Foda, der ein Spitzenmann ist, sondern um die Art und Weise, wie es passiert ist, wie mit Koller am Ende umgegangen wurde, oder auch mit den Spielern. Absurde Pressekonferenzen, deplatzierte Aussagen - da ist fast noch die ÖFB-Homepage aus den frühen 90er-Jahren das sympathischste am Auftritt...