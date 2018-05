Lähmendes Hacklschmeißen anstatt Kontrollkraft

Freund, Feind, Parteifreund

Auch abgesehen davon ist das Trauerspiel rund um die Liste Pilz ein weiterer Beitrag zur zunehmenden Politikverdrossenheit der Wähler. Wer gedacht hat, es gehe nun endlich um einen inhaltlichen Diskurs der selbst ernannten oppositionellen Kontrollkraft, wurde einmal mehr enttäuscht. Nach wie vor scheinen internes Hacklschmeißen und personelle Grabenkämpfe weit wichtiger als die Abklärung, was die Liste Pilz programmatisch eigentlich will. So unterhaltsam die Pilz-Daily-Soap auch ist - für die Diskussion, wer nun an welchem gut bezahlten Posten Platz nimmt, wurde die Liste Pilz nicht gewählt.