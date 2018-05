Bißmann wollte Pilz von Parteispitze verdrängen

Alleinige Obmannschaft bei der Partei

Um ihre Macht in der Partei nicht teilen zu müssen, sollte Listengründer Pilz bei einem Wiedereinzug in den Nationalrat die Obmannschaft der Partei zurücklegen. Bißmann wäre dann allein an der Spitze der Partei gestanden. Pilz hätte sich zudem verpflichten sollen, das Mandat aus der Bundesliste der Liste Pilz anzunehmen, damit Bißmann bei einem etwaigen weiteren Mandatsverzicht noch innerhalb der laufenden Legislaturperiode über ihren Platz auf der steirischen Liste in den Nationalrat zurückkehren könnte.