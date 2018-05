Pilz: Vorwurf der sexuellen Belästigung vom Tisch!

Paukenschlag in der Affäre rund um Peter Pilz: Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat alle anhängigen Verfahren gegen den 64-jährigen Politiker wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingestellt. Dies teilte die Anklagebehörde am Dienstag in einer Aussendung mit. Bereits Anfang Mai ließ Pilz in einem Facebook-Video (siehe oben) mit der Meldung aufhorchen, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nach Zeugenbefragungen nicht mehr aufrechtzuerhalten seien. Die Liste Pilz kündigte für Mittwoch eine Pressekonferenz an.