Löschfahrzeug für Feuerwehren fährt mit Strom

Neuer Standort um Graz gesucht

Magirus Lohr ist einer von zwei großen Ausstattern der österreichischen Feuerwehren. Am Standort Kainbach werden Feuerwehrfahrzeuge hergestellt, die vorwiegend am österreichischen Markt, zunehmend aber auch in Kroation, Slowenien, Südtirol und der Schweiz abgesetzt werden. Da die Hallen in Kainbach bereits aus allen Nähten platzen, wird für die geplante Produktionsvergrößerung ein neuer Standort im Bezirk Graz-Umgebung gesucht.