Ex-Rapidler Dober will in die Bundesliga zurück!

Dober spielte zuletzt seit Ende Jänner 2017 für die Rapid Amateure. In der laufenden Saison brachte es der Ex-ÖFB-Teamspieler auf 17 Einsätze in der Regionalliga Ost, wobei der letzte am 23. März mit einer Roten Karte im Finish bei der 3:5-Niederlage gegen Parndorf zu Ende ging.