Lyon und Wolfsburg kämpfen um das Triple

Ab der nächsten Saison veranstaltet die UEFA die Champions-League-Finali von Frauen und Männern an verschiedenen Schauplätzen. Die Frauen sind 2019 in Budapest zu Gast, die Männer bestreiten ihr Finale in Madrid. Für das Frauen-Endspiel 2020 hat sich auch der Österreichische Fußballbund beworben, die Entscheidung soll am Donnerstag fallen.