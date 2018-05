Zwei Fahrzeugbrände in einer Nacht

Gleich zwei Fahrzeugbrände gab es in der Nacht auf Dienstag in Tirol. In Osttirol ging ein geparkter Klein-Lkw in Flammen auf. Ein Pole (46), der zuvor im Fahrzeug geschlafen hatte, konnte sich gerade noch aus dem brennenden Gefährt retten - erlitt aber Verletzungen. Und in Breitenbach am Inn ermittelt die Polizei wegen eines mysteriösen Autobrandes.