Sensation perfekt! Frankfurt ist DFB-Pokalsieger

Sensation im DFB-Pokalfinale! Eintracht Frankfurt besiegte am Samstag im Olympiastadion in Berlin Rekordmeister FC Bayern mit 3:1. Bereits in der elften Minute brachte Ante Rebic die Eintracht in Führung. Robert Lewandowski (53.) erzielte kurz nach Seitenwechsel den Ausgleich. Im Finish sorgten Rebic (81.) und Gacinovic (95.) für die Entscheidung. Kurz vor Schlusspfiff standen vor allem Schiedsrichter Felix Zwayer und der Video-Assistent im Fokus.