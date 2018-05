Joelinton verlässt Rapid nach Saisonende

Große Feier für Steffen Hofmann am 22. Juli

Nur symbolisch verabschiedet wird am Sonntag Steffen Hofmann - die große Feier für den Ehrenkapitän steigt am 22. Juli beim Spiel zwischen Rapid und der Auswahl „Steffen und Freunde“. Auch Petsos sagt man noch nicht Adieu, obwohl der Leihvertrag mit Werder Bremen endet. „Er kehrt vorerst nach Bremen zurück, doch wir haben noch nicht das Abschlusswort gesprochen“, berichtete Bickel.