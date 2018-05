Tränen bei Hofmann: Eine Rapid-Ära geht zu Ende!

„Überwältigend, so einen Abschied zu bekommen“, so Hofmann, der seine Schuhe mit Saisonende an den Nagel hängen wird. Dennoch betonte er: „Noch habe ich die Möglichkeit, zweimal für Rapid zu spielen.“ Zudem wird es am 22. Juli ein Abschiedsspiel geben. Steffens Freunde gegen die aktive Rapid-Kampfmannschaft - so wird das letzte Duell in der Karriere von Hofmann lauten.