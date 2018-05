Die Steiermark erhält noch eine Zipline

„Wenn wir jetzt nicht investieren, würden wir in drei bis vier Jahren vor dem Zusperren stehen.“ Bürgermeister Jochen Jance (Gemeinde St. Barbara im Mürztal) findet klare Worte. Die Brunnalm in Veitsch wird um 5,4 Millionen Euro „fit“ für den Sommerbetrieb gemacht, unter anderem mit einer rasanten Zipline wie in Gröbming.