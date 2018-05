Bittere Rapid-Realität: „Wir sind nicht besser!“

Wobei die neue, nur in zwei Trainings einstudierte „Dreierkette“ beim 1:4 natürlich auch nicht hilfreich war. Weil die am Sonntag fitten Spieler damit überfordert waren. Mit Galvao und Bolingoli, einer entsprechenden Absicherung, hätte die Umstellung funktionieren können. So wie es Sturm und der LASK vorgezeigt haben. „Da können Spieler in einzelnen Partien über sich hinausragen“, zeigte sich auch Rapids Sportchef Bickel nach dem Cupsieg der Grazer von der Vogel-Truppe angetan.