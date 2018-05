Sturm: Auf den Jubel folgt das große Zittern

-) Auch die Visitenkarte von Peter Zulj lockt die Klubs. Neben acht Toren sorgte Sturms Denker und Lenker für 17 Assists! Zum Glück hat der 24-Jährige, der gegen den LASK bester Mann am Platz war, noch zwei Jahre Vertrag. „Ich will mit Sturm die Saison noch gut zu Ende spielen, im Urlaub sehe ich dann, ob interessante Angebote reinflattern. Aber natürlich will ich einmal in Deutschland oder einer anderen Top-Liga spielen“, betont Zulj, der mit einer Ristverletzung angeschlagen ist. „Zum Glück ist nichts gebrochen.“