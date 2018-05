Djuricin: „Dürfen nicht alle gehen lassen!“

„Haben alles in eigener Hand“

Beginnend am besten am Samstag beim LASK, wenn Rapid mit drei Punkten retour auf Platz drei klettern will. Ob es eine Enttäuschung wäre, wenn am Ende nur Rang vier herausschaut? „Natürlich. Ich bin immer enttäuscht, wenn ich ein Ziel nicht erreiche. Aber daran denke ich nicht, weil wir alles in eigener Hand haben.“