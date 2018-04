Europacup, adé! Die Austria liegt in Trümmern

Jetzt ist es endgültig Gewissheit: Die Austria spielt nächste Saison in der neuen Generali-Arena nicht international! Auch wenn es rein rechnerisch noch möglich ist, so nimmt keiner bei Violett das Wort „Europa“ mehr in den Mund, alles, aber wirklich alles, spricht dagegen, die Austria liegt in Trümmern: Das 2:3 gegen Mattersburg war die dritte Niederlage in Folge, bedeutete den Absturz auf Platz sieben.