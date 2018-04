Wenig Andrang bei Demo „Saufen am Praterstern“

Das „Saufen am Praterstern“ wird wohl kaum jemandem abgehen - wohl auch deshalb fand sich am Donnerstagnachmittag nur eine kleine Gruppe am Wiener Hotspot einfand, um dort noch einmal vor Inkrafttretren des Alkoholverbots öffentlich zu bechern. Via Facebook hatten zwar Hunderte Menschen ihr Kommen in Aussicht gestellt, letzten Endes waren aber fast mehr Journalisten anwesend als Trinkwütige.