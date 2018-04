Erneut stürmen Migranten eine europäische Grenze

Erinnerungen an Grenzsturm in Spielfeld im Oktober 2015

Die Bilder vom Wochenende erinnern stark an Spielfeld im Oktober 2015, als Tausende Flüchtlinge von Slowenien kommend an die österreichische Grenze strömten. Die Menschen hatten eine Barriere hinter der Grenze durchbrochen und drängten daraufhin in die Steiermark. Die Polizei traf dieser Grenzsturm völlig unvorbereitet, da es zuvor keine Warnungen aus dem Ausland gab. Wie man anhand der Bilder an der französisch-italienischen Grenze sieht, können solche Flüchtlingsströme jederzeit wieder passen. Die österreichische Polizei sollte also vorgewarnt sein.