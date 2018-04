Rapid: Jetzt spricht nichts mehr gegen Djuricin

„Die letzten fünf Siege in der Liga waren gute Argumente, jetzt sind wir im Flow drinnen“, plauderte Trainer Goran Djuricin nach dem 4:1-Sieg gegen die Admira aus, dass in Hütteldorf in dieser Woche über seine Zukunft mit dem Präsidium gesprochen wird. Trotz des Halbfinal-Aus im Cup - jetzt spricht nichts mehr gegen Djuricin! Und er selbst sagt selbstbewusst: “Ich rechne schon mit einer Vertrags-Verlängerung.“