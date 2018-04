Heim-Debakel für Leipzig - souveräner Bayern-Sieg!

Bayern gewinnt ohne Alaba

Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte seine Startformation in Hannover im Hinblick auf das Halbfinal-Hinspiel gegen Real am Mittwoch an sieben Positionen umgestellt. Auch David Alaba wurde geschont. Der ÖFB-Star schien nicht einmal im Kader auf. Den vierten Ligasieg in Folge für die bereits als Meister feststehenden Münchnern fixierten die eingewechselten Offensivstars Thomas Müller (57.) und Robert Lewandowski (73.) sowie Sebastian Rudy (89.).