Austrias Europa-Traum adé? „Eine Peinlichkeit!“

„Das war peinlich, wir können uns bei den Fans nur entschuldigen, das war nicht gut genug. An eine Europacup-Teilnahme will ich im Moment gar nicht denken!“ (Kapitän Michael Madl, unten im Bild) Frust pur, Ernüchterung, Enttäuschung bei Violett nach einem Derby, das für die Austria mit einem totalen Debakel endete. Die „Belege“ dazu: Das 0:4 war die höchste Niederlage gegen Rapid seit dem 28. März 1981 (!), damals hatte es ein 1:5 gesetzt! Im „Ausweichquartier Happel-Stadion“ gab es in den letzten beiden Saisonen keinen Sieg gegen den Erzrivalen. In den letzten zehn Jahren hatte Austria nach 30 Runden nie dreizehn Niederlagen zu Buche stehen, auch 47 Gegentore sind ein Minuswert.