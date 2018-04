Kamerakontrollen bremsen bereits GTI-Fans ein

Um beim GTI-Treffen für Ruhe zu sorgen, werden dieses Jahr die Maßnahmen verstärkt. Vor allem in Selptitsch, am Faaker See, in Velden, Keutschach und Reifnitz wird die Videoüberwachung ausgebaut - derzeit werden die Anlagen installiert. Parkverbotszonen werden mit Leitpflöcken sowie Betonelementen und Baugittern abgesichert. Bezirkshauptmann und Bergwacht-Chef Johannes Leitner kündigt an, dass es auch strenge Kontrollen gegen Vermüllung und illegales Campieren geben werde, automatische Pegelbegrenzer sollen im Schaustellerbereich den Lärm drosseln.