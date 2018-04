„Das Kopftuchverbot schnellstmöglich beschließen!“

Strache will Verbot bis an die Universitäten

Schon jetzt ist klar: In Volksschulen dürfen Mädchen bald kein Kopftuch mehr tragen. Denn das kann die Regierung mit einfacher Mehrheit beschließen. Für das Verbot im Kindergarten ist jedoch eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat notwendig. Ob die neue Regierung diese erwirken kann, wird sich noch zeigen. Geht es nach unseren Lesern, wäre das Gesetz in den Kindergärten - das Strache „auch an Universitäten, im öffentlichen Dienst, also analog zur Türkei“ für sinnvoll halten würde - jedenfalls längst fällig. kottan1234 versteht zudem nicht, „warum man für einfache Gesetze zum Schutze der eigenen Bevölkerung eine Zweidrittelmehrheit braucht!“