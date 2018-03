Ried findet weiter nicht in Tritt! 0:1 in Hartberg

Winterkönig Ried kommt im Frühjahr in der Ersten Liga weiter nicht in Tritt! Am Freitag kassierten die Oberösterreicher beim 0:1 (0:1) in Hartberg ihre zweite Niederlage en suite und rutschten in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Hartberg hingegen bejubelte dank eines Tors von Roko Mislov (41.) seinen zweiten Sieg in Folge und rückte an Ried vorbei auf Platz vier vor.