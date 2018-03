Prozess um Drama von Tulln endet mit Freisprüchen!

Opfer-Aussage per Video

Der Prozess in St. Pölten hatte am Dienstagmorgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit begonnen. Das 15 Jahre alter Opfer Sandra (Name von der Redaktion geändert) musste den Angeklagten nicht gegenübertreten - bereits im Vorjahr war die Jugendliche kontradiktorisch einvernommen worden. Ihre Aussage wurde dem Gericht per Video gezeigt.