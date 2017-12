Mädchen (15) vergewaltigt: Die Anklage der Schande

Nicht nur die extreme Abscheulichkeit der Tat, sondern auch die Perfidität und die absurden Lügen der Verdächtigen gelten für die Justiz als straferschwerend. Bereits während des Verbrechens hatten sie versucht, Verschleierungshandlungen zu setzen, indem sie sich selbst von dem Handy des Opfers anriefen. Und später bombardierten sie es mit "freundschaftlichen SMS". Außerdem beteuern D. und Y. bis heute, von der jungen Tullnerin "beim gemeinsamen Rauchen eines Joints zum Sex gefügsam gemacht worden zu sein".

"Bloße Schutzbehauptungen der Täter"

Die Staatsanwaltschaft wertet diese Angaben als "bloße Schutzbehauptungen", die mittlerweile ohnehin durch diverse Gutachten widerlegt sind. Eine Blutabnahme bei dem Opfer kurz nach dem Verbrechen ergab keinerlei Hinweise auf einen Drogenmissbrauch. Massive Wunden an seinem Körper deuteten auf ein Gewaltdelikt hin. Und ein Gerichtspsychologe diagnostizierte dem Mädchen als Folge des Geschehenen Depressionen und eine Posttraumatische Belastungsstörung, die sich durch "Selbstbeschädigungen, nichtorganische Schlafprobleme sowie Angstzustände äußert".

"Sie kann nie länger als zwei Stunden schlafen"

Ewald Stadler, Sandras Rechtsbeistand, über ihre dramatische seelische Situation: "Sie kommt nie zur Ruhe, wacht jede Nacht im Abstand von ein bis zwei Stunden auf; ritzt sich, leidet an Panikattacken. Traut sich kaum noch alleine auf die Straße zu gehen. Fühlt sich in Gesellschaft von Männern bedroht." Die 15-Jährige befindet sich in einer engmaschigen therapeutischen Betreuung. "Um in die Normalität zurückzufinden", sagen ihre Eltern, "wäre aber auch wichtig, dass sie endlich einen Job bekommt."